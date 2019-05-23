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Зеленский: итоги референдума о соглашениях с Россией не будут носить обязательный характер

Президент Украины заявил, что это будет информационный референдум, а не законодательный

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный им референдум по вопросу заключения мирных соглашений с Россией не является законодательной инициативой, то есть его итоги не будут носить обязательный характер.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми ", - процитировала президента пресс-служба его администрации.

Зеленский пояснил, он выступил с идеей такого референдума, потому что стремится "к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше".

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил во вторник в эфире телеканала "112 Украина", что президент Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.

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УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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