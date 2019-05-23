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Трамп поздравил премьера Грузии с Днем независимости республики

В письме главы Белого дома, в частности, речь идет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии

ТБИЛИСИ, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе поздравительное письмо по случаю празднования 26 мая Дня независимости. Об этом в четверг журналистам сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"В письме также речь идет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и высказана благодарность за вклад, который Грузия вносит в борьбу с глобальными вызовами, в частности, в борьбу с терроризмом. Тут имеется в виду вклад, который мы вместе с США и партнерами по НАТО вносим в миссию ["Решительная поддержка"] в Афганистане", - сказал Залкалиани.

День независимости Грузии - национальный праздник, который отмечается ежегодно 26 мая. Именно в этот день в 1918 году после выхода из состава Российской империи была провозглашена Грузинская Демократическая Республика.

Теги
АфганистанСШАГрузияТрамп, ДональдБахтадзе, Мамука
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