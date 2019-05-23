Зеркало проблем Европы. С Нидерландов и Британии начались выборы в Европарламент

Голосование на выборах в Европарламент - законодательный и представительный орган Европейского союза - началось в четверг в Нидерландах и Великобритании. Дату голосования каждая из стран ЕС определяет самостоятельно, поэтому избирательный марафон продлится в общей сложности четыре дня и завершится в воскресенье, когда голосование состоится в двух десятках стран. По его итогам станут известны имена 751 депутата, которые в ближайшие пять лет будут представлять интересы более чем 512 млн жителей объединенной Европы.
Европарламент принято считать скорее площадкой для дискуссий, нежели полноценным законодательным органом, поэтому выборы в ЕП традиционно вызывают куда меньшую активность избирателей, чем голосование на выборах в национальные органы власти. Однако на сей раз ситуация выглядит по-другому: есть мнение, что итоги избирательной компании если и не дадут полный перевес евроскептикам, то все-таки серьезно изменят соотношение сил на общеевропейской политической арене. Фактически результаты голосования станут зеркалом, в котором отразятся те проблемы, которые в наибольшей степени беспокоят европейцев.
В ходе предвыборной кампании даже звучали заявления о том, что итоги выборов в Европарламент могут поставить под вопрос фундаментальные основы общеевропейской политики, да что там - само существование Евросоюза в его нынешнем виде. Именно поэтому в последние дни перед голосованием власти Франции, Германии, Испании и ряда других стран заметно активизировали попытки мобилизовать сторонников сохранения ЕС и сподвигнуть их прийти на выборы.
Для России итоги голосования тоже будут иметь определенное значение, хотя бы потому, что она так или иначе упоминается в большинстве громких предвыборных заявлений - реже как потенциальный союзник или партнер, чаще как конкурент или соперник, а то и источник угрозы. Правда, в последнее время ее в этом плане заметно потеснили Китай и, как это ни покажется странным, Соединенные Штаты.
Тревожные прогнозы
В Нидерландах, жители которых первыми приступили к голосованию, борьба ведется за 26 евродепутатских мандатов. Пять из них, согласно прогнозам, может получить правящая в стране умеренно правая Народная партия за свободу и демократию (НПСД), возглавляемая нынешним премьер-министром Марком Рютте. На такое же количество мандатов рассчитывает и сравнительно недавно созданный "Форум за демократию" во главе с Тьерри Бодэ, стоящий на крайне правых позициях. По отношению к единой Европе эта партия настроена крайне скептично, она даже выдвигала идею выхода Нидерландов из состава ЕС по примеру Великобритании.
Правда, резкий рывок партия Бодэ совершила, главным образом, за счет того, что перетянула на себя симпатии сторонников крайне правой Партии свободы, которая, по прогнозам, потеряет три из четырех мест в Европарламенте. В общем и целом ожидается, что 10 нидерландских депутатов окажутся евроскептиками, остальные 16 войдут во фракции, поддерживающие сохранение ЕС.
Менее обнадеживающими для сторонников евроинтеграции выглядят прогнозы результатов голосования в Великобритании. Поскольку ее власти так и не смогли согласовать условия выхода страны из ЕС, жителям Соединенного Королевства пришлось принять участие в выборах, по итогам которых определятся 73 евродепутата.
Разумеется, тема выхода из ЕС стала основной в ходе предвыборной кампании. И не удивительно, что стоящую на антиевропейских позициях Партию Brexit, которая была основана британским евроскептиком Найджелом Фаражем всего четыре месяца назад, поддерживают, согласно опросам, 34% избирателей, что делает ее недостижимой для конкурентов. Часть из которых, кстати, также так или иначе продвигает идею расставания с Евросоюзом.
Шенген под угрозой
Рост числа сторонников евроскептиков и националистов зафиксирован предвыборными опросами и в ряде других стран. Например, во Франции, где "Национальное объединение" Марин Ле Пен немного опережает даже партию президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше". Правда, от продвижения идеи выхода Франции из ЕС партия Ле Пен отказалась, зато активно выступает за пересмотр миграционной политики и Шенгенского пространства в его нынешнем виде. С евроскептических позиций выступает и политический антипод "Национального объединения" - тяготеющая к крайне левому крылу "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, которая также имеет неплохие шансы в ходе предстоящего голосования.
В Италии лидерство в предвыборных рейтингах также удерживают евроскептики и националисты - "Лига" Маттео Сальвини и "Движение "5 звезд" Луиджи Ди Майо, входящие, кстати, в правящую коалицию. Достаточно сильны позиции радикалов в Бельгии, Австрии, Германии. А в Венгрии абсолютное большинство принадлежит сторонникам премьер-министра Виктора Орбана, которого за решительное несогласие с миграционной политикой ЕС и некоторые другие взгляды и действия нередко называют "плохим парнем" европейской политики.
Следует, впрочем, признать, что радикалам, представляющим различные края политического спектра, и националистам из разных стран бывает трудно договориться между собой при формировании фракций в Европарламенте. Но это не означает, что они не могут выступать со схожих позиций во время общих дискуссий по таким проблемам, как пересмотр миграционной политики или принципов функционирования Шенгенского пространства. К тому же тут к ним могут присоединиться в общем-то проевропейские, но тоже недовольные тем, как решается проблема миграции и защиты внешних границ депутаты из Чехии, Словакии, Польши. И тогда тон дискуссий, а возможно и бюджетные решения в этой сфере окажутся совсем не такими, как ныне.
Сохранить единство
Выходит, у сторонников общеевропейского проекта действительно имеются основания для опасений по поводу будущего ЕС, и не случайно в последние дни перед выборами активизировались выступления в его поддержку.
Одним из самых активных на этом направлении стал президент Франции. Ранее он уже выступил с программной статьей, опубликованной в ведущих СМИ всех стран ЕС, а накануне выборов дал интервью четырем десяткам французских региональных изданий. От участия в этой акции отказались лишь Voix du Nord и Telegramme de Brest, которым не понравилось требование президентской пресс-службы перед публикацией предоставить текст для согласования.
Стремясь перехватить инициативу у евроскептиков, Макрон даже заявил о необходимости "полностью пересмотреть Шенгенское пространство, сделав его меньше, если понадобится, обеспечить лучшую защиту внешних границ и гармонизировать политику в области предоставления убежища". Он также выдвинул ряд инициатив, призванных улучшить экологическую ситуацию в Европе.
По словам французского президента, после первых выборов в ЕП в 1979 году нынешнее голосование является "самым важным, поскольку ЕС стоит перед лицом опасности, угрожающей самому его существованию". Вместе с премьер-министром Португалии Антониу Коштой Макрон призвал создать в будущем Европарламенте "большую коалицию прогрессистов", чтобы противостоять "тем, кто хочет разрушить Европу посредством национализма".
С призывом к единству проевропейских сил выступил и глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, "путь националистов и популистов неизбежно ведет к хаосу", примером чего он назвал распад правящей коалиции в Австрии и "бесконечные распри вокруг Brexit". "Важно, чтобы мы не оставляли Европу радикалам и распространителям паники - тем, кто хочет разрушить Европу", - заявил Маас.
"Я убежден, что сегодня европейцы, чтобы выжить в мире, должны сильнее объединиться", - в унисон немецкому коллеге заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, являющийся кандидатом от Испанской социалистической рабочей партии на выборах в Европарламент.
Кто раскалывает ЕС?
Призывы объединиться в борьбе против радикалов и националистов не обошлись и без упоминаний о внешних недоброжелателях, будто бы пытающихся расколоть Евросоюз. Характерно, что к их числу были дружно отнесены не только Россия и Китай, но и США, причем где-то даже в большей степени.
"Хотим ли мы быть разделенными перед лицом США и Китая или предпочтем единство для построения нашего европейского будущего?" - воззвал к сторонникам президент Франции. При этом он упомянул Стива Бэннона, бывшего советника президента США Дональда Трампа. В канун выборов в Европаламент Бэннон в качестве полномочного эмиссара Белого дома ездил по Европе, налаживая связи с тамошними националистами и евроскептиками, в том числе и с Марин Ле Пен. "Я впервые вижу сговор между националистами и иностранными интересами, целью которых является раскол Европы", - заявил Макрон.
Обратившись к теме вмешательства в выборы, французский президент упомянул "русских и некоторых других", кто "не стеснялся вмешиваться, чтобы финансировать радикальные партии и помогать им". Правда, при этом Макрон оговорился, что не стоит смешивать "государство и отдельные личности, даже если американские группы влияния или российские "олигархи" демонстрируют близость к правительствам".
О том, что Европа ныне "более чем предостаточно ощущает давление извне", заявил и глава МИД ФРГ. Упомянув о "резком изменении мира в последние годы", Маас заметил: "Китай не только вырос до экономической мировой державы, он использует свое влияние для того, чтобы расколоть ЕС". Что до России, то она, по словам немецкого министра, "пытается посредством военной силы создать политические факты, будь то в Сирии или на Украине". А администрация США "отворачивается от международных договоренностей, таких как Парижское соглашение по климату, ядерная сделка с Ираном или договор о торговле оружием".
По мнению и. о. главы МИД Испании, сегодняшний мир "сильно отличается" от того, что был пять лет назад: "США не планировали такой не настроенной на сотрудничество линии поведения, британцы еще не планировали Brexit, миграционный кризис не произошел, потому что война в Сирии все еще не привела к изгнанию миллионов беженцев, Россия едва начала выступать в роли геополитической державы, Китай был поставщиком дешевых продуктов, но не являлся системным конкурентом". "Если будет второй срок Трампа, западный мир продолжит разделяться между англосаксонским миром и евроконтинентальным, Китай утвердится как великая геополитическая сила", - мрачно пророчествовал Боррель.
Даже если часть этих высказываний списать на предвыборную риторику, имеющую целью привлечь избирателей к урнам для голосования, то все равно складывается не слишком утешительное впечатление: представители ныне правящих кругов европейских стран, рассчитывающие сохранить позиции и после выборов в Европарламент, призывают к единству не во имя партнерства, а ради усиления соперничества.
Андрей Низамутдинов