Зеркало проблем Европы. С Нидерландов и Британии начались выборы в Европарламент

Голосование на выборах в Европарламент - законодательный и представительный орган Европейского союза - началось в четверг в Нидерландах и Великобритании. Дату голосования каждая из стран ЕС определяет самостоятельно, поэтому избирательный марафон продлится в общей сложности четыре дня и завершится в воскресенье, когда голосование состоится в двух десятках стран. По его итогам станут известны имена 751 депутата, которые в ближайшие пять лет будут представлять интересы более чем 512 млн жителей объединенной Европы.

Европарламент принято считать скорее площадкой для дискуссий, нежели полноценным законодательным органом, поэтому выборы в ЕП традиционно вызывают куда меньшую активность избирателей, чем голосование на выборах в национальные органы власти. Однако на сей раз ситуация выглядит по-другому: есть мнение, что итоги избирательной компании если и не дадут полный перевес евроскептикам, то все-таки серьезно изменят соотношение сил на общеевропейской политической арене. Фактически результаты голосования станут зеркалом, в котором отразятся те проблемы, которые в наибольшей степени беспокоят европейцев.

В ходе предвыборной кампании даже звучали заявления о том, что итоги выборов в Европарламент могут поставить под вопрос фундаментальные основы общеевропейской политики, да что там - само существование Евросоюза в его нынешнем виде. Именно поэтому в последние дни перед голосованием власти Франции, Германии, Испании и ряда других стран заметно активизировали попытки мобилизовать сторонников сохранения ЕС и сподвигнуть их прийти на выборы.

Для России итоги голосования тоже будут иметь определенное значение, хотя бы потому, что она так или иначе упоминается в большинстве громких предвыборных заявлений - реже как потенциальный союзник или партнер, чаще как конкурент или соперник, а то и источник угрозы. Правда, в последнее время ее в этом плане заметно потеснили Китай и, как это ни покажется странным, Соединенные Штаты.

Тревожные прогнозы

В Нидерландах, жители которых первыми приступили к голосованию, борьба ведется за 26 евродепутатских мандатов. Пять из них, согласно прогнозам, может получить правящая в стране умеренно правая Народная партия за свободу и демократию (НПСД), возглавляемая нынешним премьер-министром Марком Рютте. На такое же количество мандатов рассчитывает и сравнительно недавно созданный "Форум за демократию" во главе с Тьерри Бодэ, стоящий на крайне правых позициях. По отношению к единой Европе эта партия настроена крайне скептично, она даже выдвигала идею выхода Нидерландов из состава ЕС по примеру Великобритании.

Правда, резкий рывок партия Бодэ совершила, главным образом, за счет того, что перетянула на себя симпатии сторонников крайне правой Партии свободы, которая, по прогнозам, потеряет три из четырех мест в Европарламенте. В общем и целом ожидается, что 10 нидерландских депутатов окажутся евроскептиками, остальные 16 войдут во фракции, поддерживающие сохранение ЕС.

Менее обнадеживающими для сторонников евроинтеграции выглядят прогнозы результатов голосования в Великобритании. Поскольку ее власти так и не смогли согласовать условия выхода страны из ЕС, жителям Соединенного Королевства пришлось принять участие в выборах, по итогам которых определятся 73 евродепутата.

Разумеется, тема выхода из ЕС стала основной в ходе предвыборной кампании. И не удивительно, что стоящую на антиевропейских позициях Партию Brexit, которая была основана британским евроскептиком Найджелом Фаражем всего четыре месяца назад, поддерживают, согласно опросам, 34% избирателей, что делает ее недостижимой для конкурентов. Часть из которых, кстати, также так или иначе продвигает идею расставания с Евросоюзом.

Шенген под угрозой

Рост числа сторонников евроскептиков и националистов зафиксирован предвыборными опросами и в ряде других стран. Например, во Франции, где "Национальное объединение" Марин Ле Пен немного опережает даже партию президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше". Правда, от продвижения идеи выхода Франции из ЕС партия Ле Пен отказалась, зато активно выступает за пересмотр миграционной политики и Шенгенского пространства в его нынешнем виде. С евроскептических позиций выступает и политический антипод "Национального объединения" - тяготеющая к крайне левому крылу "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, которая также имеет неплохие шансы в ходе предстоящего голосования.