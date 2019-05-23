Помпео заявил, что он не расходится с Болтоном в оценках угроз в мире

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео опроверг слухи об остром соперничестве с помощником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, заявив при этом, что у каждого деятеля в администрации президента Дональда Трампа есть свои взгляды на проблемы.

"У нас существует одинаковое понимание проблем, - отметил он в четверг в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, действительно ли у него напряженные отношения с помощником президента по национальной безопасности. - Все эти слухи - просто бред, у каждого высокопоставленного деятеля администрации есть свои взгляды на какую-либо проблему, и каждый излагает свое мнение. Никто из нас не является тихоней, президент Трамп не потерпел бы рядом с собой тихонь, он хочет слышать людей, отстаивающих свои позиции. И я, и Джон [Болтон] поступаем таким образом, и бывают дни, когда мы не полностью соглашаемся друг с другом, но в оценках угроз, существующих в мире, мы практически единодушны".

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщала об ожесточенном соперничестве за влияние на американский внешнеполитический курс между госсекретарем Майклом Помпео и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном на фоне проблем Вашингтона с Ираном, КНДР и Венесуэлой. По данным CNN, Помпео более осторожен в официальных заявлениях и старается быть дипломатичным в стремлении достичь консенсуса на заседаниях Совета национальной безопасности США, а Болтон же афиширует свои заявления, но при этом склонен прибегать к неформальным подходам и личным связям, чтобы ограничить круг лиц, принимающих важнейшие решения на основе полной информации.