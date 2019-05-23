Минюст Украины запросил данные о люстрационной проверке главы администрации Зеленского

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины обратилось к администрации президента с требованием предоставить информацию о люстрационной проверке ее нового руководства. Об этом сообщил заместитель главы Минюста Сергей Петухов.

"Министерство юстиции просит администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки назначенных руководителей ведомства", - написал он в четверг в Facebook.

Ведомство, в частности, хочет получить информацию о главе президентской канцелярии Андрее Богдане, его первом заместителе Сергее Трофимове, заместителях Юрии Костюке, Кирилле Тимошенко, Руслане Рябошапке, Вадиме Пристайко. "Сегодня направляю письмо в администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы администрации президента", - отметил Петухов.

По его словам, за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает, а если требования закона "Об очищении власти" не выполняются, окончательное решение принимает суд. "Для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о новых руководителях администрации президента", - добавил Петухов. При этом он утверждает, что "это абсолютно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики".