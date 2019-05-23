В администрации президента Украины заявили, что закон о люстрации противоречит конституции

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что принятый после событий 2014 года закон о люстрации противоречит действующей конституции страны.

"Проблема этого закона в том, что он некачественный и противоречит конституции, - сказал он. - Одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит администрацию президента к органам власти. Это означает, что закон не отвечает конституции".

По его словам, "министерство юстиции вместо того, чтобы толковать этот закон, должно объяснить обществу, почему нормы закона, который нарушает права человека, до сих пор не изменены".

Заявление Рябошапки прозвучало после того, как заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил в среду, что назначенный главой администрации президента Украины Андрей Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность.

Сам Богдан в тот же день заявил, что считает включение себя в списки на люстрацию "абсолютно несправедливым", так как ранее разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов самого закона.

В свое время Богдан работал в правительстве премьер-министра Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче. В марте 2010 года он стал заместителем министра кабинета министров - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, а в 2013 году был повторно назначен уполномоченным кабмина в сфере борьбы с коррупцией.