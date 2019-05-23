Spiegel: Германия летом сменит посла в России

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ. Как сообщил в четверг еженедельник Der Spiegel, главой дипмиссии в Москве станет нынешний сотрудник германского министерства обороны Геза Андреас фон Гейр. Оперативного комментария от пресс-службы кабмина или МИД Германии корреспонденту ТАСС получить пока не удалось.

57-летний фон Гейр в настоящее время возглавляет департамент политики в Минобороны, отвечает за организацию зарубежных поездок министра Урсулы фон дер Ляйен, считается ее близким соратником. В министерстве служит с 2014 года, до тех пор на протяжении четырех лет занимал пост вице-президента Федеральной разведывательной службы.

На госслужбу он поступил в 1993 году, получив должность референта в МИД. Фон Гейр работал в германском посольстве в Марокко, в Еврокомиссии, в немецком парламенте и в Ведомстве федерального канцлера.

Der Spiegel называет фон Гейра "осведомленным инсайдером" в вопросах международной политики. Его уход из Минобороны издание увязывает с вероятностью скорой отставки фон дер Ляйен.

С 2014 года послом Германии в России является Рюдигер фон Фрич.