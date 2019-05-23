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Трамп поздравил Моди с победой на парламентских выборах

Президент США заявил, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы с премьер-министром Индии

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на парламентских выборах.

"Поздравляю премьер-министра Нарендру Моди и его партию с крупной победой на выборах. Большие дела в двустороннем сотрудничестве США и Индии ожидают возвращения премьера Моди. Я с нетерпением жду продолжения нашей совместной работы!" - написал в четверг в Twitter американский лидер.

Всеобщие выборы прошли в Индии 19 мая. Как ранее сообщил индийский ЦИК, правящий "Национальный демократический альянс" во главе c БДП по итогам подсчета голосов перешагнул рубеж в 272 места, необходимый для победы на парламентских выборах в Индии.

Теги
СШАИндияМоди, НарендраТрамп, Дональд
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