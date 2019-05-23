Пентагон подтвердил возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил в четверг, что Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток.

"В настоящее время мы рассматриваем, что можем сделать для усиления защиты наших сил на Ближнем Востоке. Это может потребовать отправки дополнительных войск", - приводит слова Шанахана пресс-пул Пентагона. Он также не стал уточнять число военных, которое в настоящее время Пентагон намерен дополнительно направить в регион на фоне ситуации вокруг Ирана.

В среду агентство Reuters сообщило, что Министерство обороны США рассматривает запрос Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) об отправке в регион дополнительно 5 тыс. военнослужащих из-за ситуации вокруг Ирана.