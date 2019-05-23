Глава ЦБ Румынии назвал стоимость переданных России в 1916-1917 годах ценностей

БУХАРЕСТ, 23 мая. /ТАСС/. Управляющий Национальным банком Румынии Мугур Исэреску назвал в четверг стоимость вывезенного в годы Первой мировой войны в Москву румынского золотого запаса, возвращения которого добивается румынская сторона. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"До Первой мировой войны действовал золотой эталон, не слитки, а монеты, и золотой запас держали в монетах, - сказал глава Центробанка на симпозиуме "Золотой запас Национального банка Румынии, вывезенный в Москву, - историографический итог и разбор конкретного случая". - Значит, кроме стоимости золота €3 млрд, есть еще миллиард в нумизматической ценности".

В 1917 году, когда Румынии, воевавшей в Первой мировой войне на стороне Антанты, угрожала германская оккупация, бухарестские власти решили вывезти главные ценности страны на хранение в союзную Россию. В двух железнодорожных составах был золотой запас Национального банка Румынии, культурные, исторические и художественные ценности, предметы культа и архивы. Во время революции и гражданской войны хранившиеся в Кремле сокровища, в том числе румынские, были вывезены в Сибирь. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные гипотезы, однако ни одна из них пока не нашла окончательного подтверждения.

Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении золотого запаса, и часть ценностей была возвращена в Бухарест советскими властями в 1935 и 1956 годах. В ходе подписания в 2003 году политического договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Румынией исторические проблемы, в том числе проблема румынского золота, в соответствии с двусторонней договоренностью, были вынесены за рамки договора. Тогда же была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте. Комиссия приступила к работе в октябре 2004 года.

Историк, профессор Иоан Скурту, который в 2004-2012 годы возглавлял румынскую часть комиссии, высказал на симпозиуме мнение о том, что шансов на возвращение Румынии золотого запаса при нынешних прохладных румыно-российских отношениях нет. "На этой стадии я не вижу ясных перспектив возвращения золотого запаса. Пока отношения между двумя государствами не являются настолько близкими, что могут привести к положительному результату", - сказал он.