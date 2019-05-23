Госдеп: США не участвуют в переговорах властей и оппозиции Венесуэлы и не дают им оценки

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не участвуют в переговорах властей и оппозиции Венесуэлы в Осло и не делают прогнозов по поводу их результата. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.

"Мы не рассматриваем это решение [лидера оппозиции Венесуэлы Хауна] Гуайдо отправить людей в Осло как уступку, мы не народ Венесуэлы и не правительство этой страны. Это их переговоры", - сказала она. "Мы знаем, что позиции [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро сейчас не сильнее, чем они были год назад, наша позиция не изменилась", - добавила Ортэгус.

Она не стала отвечать на вопрос о том, рассчитывают ли США на то, что по итогам переговоров Мадуро уйдет в отставку. "Я не хочу заниматься домыслами, мы не являемся стороной переговоров, так что я оставлю этот вопрос народу Венесуэлы", - отметила представитель Госдепартамента.

16 мая представители президента Венесуэлы и лидера оппозиции провели в Осло переговоры о разрешении политического кризиса в стране. Мадуро впоследствии назвал эти первые контакты весьма позитивными.