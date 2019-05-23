Госдеп: США тревожит недостаток улик в деле арестованного в России Пола Уилана

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены недостатком доказательств в деле американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, и продолжат поднимать этот вопрос на самых высоких уровнях. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.

"Госсекретарь [США Майкл Помпео] поднял (на переговорах с российским руководством в Сочи 14 мая - прим. ТАСС) вопрос об американских гражданах, которые были задержаны в России, и он хотел убедиться в том, чтобы наши граждане не находились под арестом за границей незаслуженно. Он также подчеркнул в разговоре с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, что это один из главных приоритетов президента Дональда Трампа - защищать американских граждан", - сказала она.

"Мы, конечно же, до сих пор обеспокоены недостатком доказательств в его деле", - утверждала Ортэгус. "Госсекретарь намерен и дальше поднимать этот вопрос на самом высоком уровне", - добавила представитель Госдепартамента.

48-летний Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Во вторник пресс-служба суда сообщила о том, что ФСБ просит продлить Полу Уилану срок содержания под стражей до конца лета.