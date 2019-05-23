Власти США не уточняют, пошли ли они на мировую с бизнесменом Гапонцевым

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Правительство США отказывается сообщить, пошло ли оно на мировую с российским ученым и предпринимателем Валентином Гапонцевым, имеющим также американское гражданство.

В четверг в окружном суде Вашингтона должно было состояться заседание по его иску к Министерству финансов США. На этих слушаниях, согласно официальному уведомлению в электронной базе данных американской судебной системы, предполагалось рассмотреть мировое соглашение между истцом, который протестовал против внесения его имени в так называемый кремлевский список, и ответчиком. Однако Министерство юстиции США, которое представляет в данном деле ответчика, не стало прояснять, заключено ли мировое соглашение. "Министерство юстиции отказывается от комментариев", - заявила корреспонденту ТАСС официальный представитель этого ведомства Келли Лейко.

Американские адвокаты Гапонцева на неоднократные обращения корреспондента ТАСС по электронной почте и звонки по телефону не ответили. В суде корреспонденту ТАСС заявили, что информация о взаимодействии сторон по данному делу является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

О Гапонцеве и его иске

Гапонцев - крупный советский и российский физик и предприниматель, лауреат Государственной премии в области науки и технологий за 2010 год (за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи). Гапонцев является кандидатом физико-математических наук, заведующим кафедрой фотоники МФТИ, генеральным директором компании "Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс", а также основателем и председателем совета директоров американской фирмы IPG Photonics.

С 2008 года Гапонцев, ставший благодаря своим разработкам и предпринимательской деятельности миллиардером, имеет гражданство не только России, но и США. Газета The Wall Street Journal включила его в середине мая в свой список руководителей частных американских компаний с самым высоким вознаграждением (по итогам 2018 года).

Министерство финансов США внесло Гапонцева в обнародованный 29 января 2018 года так называемый кремлевский список. В этот перечень попали имена 114 должностных лиц России и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, которых в документе называют "олигархами", близкими, по утверждению Вашингтона, к официальной Москве.

Этот список не является санкционным - на его фигурантов не распространяются какие-либо ограничения или запреты. Считается, что документ представляет собой сигнал для их бизнес-партнеров, указывающий, что взаимодействие с ними связано с высокими рисками, так как создает фактические основания для возможного введения санкций в будущем. Документ также содержит секретное приложение с "дополнительной информацией".

В декабре 2018 года Гапонцев оспорил в американском суде внесение в список как необоснованное, подав иск к Минфину США и руководителю этого ведомства Стивену Мнучину.