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Исландия обеспокоена наращиванием со стороны России военного потенциала в Арктике

Однако в Рейкьявике признают право Москвы на охрану своих законных интересов в регионе

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Исландия обеспокоена увеличением военного присутствия России в Арктике, однако признает право Москвы на охрану своих законных интересов в регионе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

"Мы признаем право России охранять законные интересы в области безопасности в регионе за счет эффективных средств обороны. Однако масштаб, скорость и явная амбициозность наращивания военного присутствия со стороны России в Арктике вызывает вопросы", - сказал он. "На наш взгляд, наращивание военного потенциала в районах Крайнего Севера необходимо избегать", - добавил министр.

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