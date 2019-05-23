Экзитпол: левая Партия труда набирает больше всего голосов на выборах в ЕП в Нидерландах

ГААГА, 23 мая. /ТАСС/. Левая Партия труда набирает наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Нидерландах. Политическая сила получит пять из 26 депутатских мандатов, свидетельствуют результаты экзитпола, опубликованного в четверг центром исследования общественного мнения Ipsos.

По четыре места получат Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая нынешним премьером Марком Рютте, и "Христианско-демократический призыв".

Все избирательные участки в стране закрылись вовремя, в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Как ожидается, официальные результаты выборов будут опубликованы в понедельник после того, как голосования пройдут во всех других европейских странах.