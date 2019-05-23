В ООН выразили опасение, что личные вещи Ассанжа власти Эквадора могут передать США

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи опасается, что личные вещи и документы основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обнаруженные в его бывшем убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, власти этой страны могут отправить в США. В распространенном в четверг в Женеве заявлении эксперт призвал эквадорское правительство передать эти материалы адвокатам Ассанжа.

Он отметил, что "серьезно обеспокоен сообщениями о том, что правительство Эквадора планирует передать личные вещи" журналиста в Соединенные Штаты. По имеющейся у спецдокладчика информации, по просьбе американского министерства юстиции, правительство приняло решение провести 20 мая обыск в комнате в посольстве, где скрывался Ассанж, и наложить арест на его "документы, телефоны, электронные устройства, диски памяти, чтобы передать их США". Каннатачи выразил готовность обеспечить помощь экспертов, которые вели бы мониторинг во время обыска. Однако правительство Эквадора не ответило на его просьбу своевременно.

"Я дважды официально обращался к правительству Эквадора с просьбой вернуть личные вещи г-на Ассанжа его адвокатам, однако вместо этого, как представляется, оно намерено передать их властям США, - отметил Каннатачи. По его словам, сейчас у него нет вопросов по поводу обыска и процедуры ареста имущества как таковой, однако он считает, что риску подвергается право Ассанжа на свободу выражения мнения, "если некоторые из материалов попадут в неправильные руки". Эксперт напомнил, что основателю WikiLeaks приходилось иметь дело с "рядом конфиденциальных источников и информаторами, данные о личности которых и частная жизнь должны быть защищены".