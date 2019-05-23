Президент Колумбии заявил, что армия Венесуэлы разобщена и не поддерживает Мадуро

БОГОТА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в четверг выразил мнение, что венесуэльская армия не является монолитной и большинство военнослужащих поддерживают оппозицию. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Барранкилье.

"Очевидно, что армия разобщена. Вооруженные силы Венесуэлы раздроблены. Мы видим, что большинство [военных] выражают поддержку Национальной ассамблее [парламент Венесуэлы] и [лидеру оппозиции] Хуану Гуайдо", - заявил Дуке, чьи слова приводит его пресс-служба.

Глава Колумбии также полагает, что в скором времени венесуэльский народ "добьется ухода диктатора [президента Венесуэлы Николаса Мадуро]". "Международное сообщество должно поддержать венесуэльцев в их борьбе с диктатурой", - подчеркнул он.