Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на G20

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в июне в Осаке, чтобы, в частности, обсудить двусторонние споры в сфере торговли.

"Я с нетерпением жду встречи с Си [Цзиньпином] на саммите G20", - отметил он, выступая перед представителями американского агросектора в Белом доме.

Как подчеркнул глава государства, он надеется, что США "в определенный момент достигнут соглашения с Китаем". "Если торговая сделка с Китаем будет заключена, то это отлично,... если же нет, то ничего страшного", - сказал глава вашингтонской администрации. При этом, по его мнению, связанные с торговыми переговорами с Китаем события "происходят быстро".

В Белом доме президент заявил о своем решении предоставить агросектору США уже второй пакет помощи в размере $16 млрд для "компенсации потерь" от американо-китайских торговых споров. В июле прошлого года правительство выделило помощь в размере $12 млрд по тем же причинам.