Зеленский не будет реагировать на петицию о его отставке

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о его отставке, которая набрала более 25 тыс. подписей на сайте главы украинского государства. Это дал понять глава администрации президента Андрей Богдан, выступая на телешоу на украинском телеканале "1+1" в четверг.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку, может, даже смешную шутку <...> Такие петиции не являются основанием для реагирования", - сказал он.

Появление такой петиции он пояснил тем, что часть избирателей недовольна действиями президента. "Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их переубеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - отметил Богдан.

Электронная петиция за отставку Зеленского набрала более 25 тыс. подписей, что обязывает главу государства ее рассмотреть. Автор обращения - Безрук Максим. По его словам, первые действия нового главы государства разочаровывают население Украины. Петиция была зарегистрирована 22 мая.

Кроме того, на сайте президента есть еще вторая петиция, автор которой настаивает на отставке Зеленского в случае невыполнения его предвыборных обещаний в течение шести месяцев. В настоящий момент обращение поддержали 4,5 тыс. пользователей.

Возможность подачи петиции в электронном виде появилась на сайте президента Украины в 2015 году. Электронное ходатайство рассматривается главой государства при условии сбора в его поддержку не менее 25 тыс. подписей граждан.