FT: Мэй после консультаций с консерваторами назовет 24 мая точную дату своей отставки

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назовет 24 мая точную дату своей отставки на встрече с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера Консервативной партии. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

Консерваторы ожидают, что Мэй покинет пост главы правительства после 10 июня, что позволит ей избежать унизительной роли временно исполняющего обязанности премьер-министра во время государственного визита президента США Дональда Трампа, который посетит Соединенное Королевство 3-5 июня. "Я хочу, чтобы она назвала срок своего ухода. Может быть, завтра она все же подаст в отставку", - сказал член Комитета 1922 Джеффри Клифтон-Браун.

По сведениям издания, Мэй после отставки, возможно, до июля будет оставаться временным премьером, пока консерваторы не выберут нового лидера. В то же время стало известно, что она уже успела обсудить со своим супругом Филипом детали своего ухода.

В четверг газета The Times сообщила о том, что Мэй может объявить о своей отставке уже 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. По версии издания, это может произойти после назначенной на пятницу встречи с главой Комитета 1922.