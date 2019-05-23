{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

FT: Мэй после консультаций с консерваторами назовет 24 мая точную дату своей отставки

По данным издания, Тереза Мэй после отставки, возможно, до июля будет оставаться временным премьером, пока консерваторы не выберут нового лидера

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назовет 24 мая точную дату своей отставки на встрече с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера Консервативной партии. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

Консерваторы ожидают, что Мэй покинет пост главы правительства после 10 июня, что позволит ей избежать унизительной роли временно исполняющего обязанности премьер-министра во время государственного визита президента США Дональда Трампа, который посетит Соединенное Королевство 3-5 июня. "Я хочу, чтобы она назвала срок своего ухода. Может быть, завтра она все же подаст в отставку", - сказал член Комитета 1922 Джеффри Клифтон-Браун.

По сведениям издания, Мэй после отставки, возможно, до июля будет оставаться временным премьером, пока консерваторы не выберут нового лидера. В то же время стало известно, что она уже успела обсудить со своим супругом Филипом детали своего ухода.

В четверг газета The Times сообщила о том, что Мэй может объявить о своей отставке уже 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. По версии издания, это может произойти после назначенной на пятницу встречи с главой Комитета 1922.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
Трамп не видит необходимости укреплять войска США на Ближнем Востоке из-за трений с Ираном
Президент США в очередной раз подверг критике Тегеран за поддержку терроризма
Читать полностью