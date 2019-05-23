Гуайдо: в Венесуэле должны быть проведены только всеобщие выборы

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции, полагает, что в стране должны быть проведены всеобщие выборы. Такое мнение он высказал в четверг, выступая в районе Лос-Текес в пригороде Каракаса.

"Единственные выборы, которые должны быть проведены, это всеобщие выборы, а не это издевательство, которое он [президент Николас Мадуро] предлагает", - цитирует политика в своем Twitter телеканал VPItv. Глава южноамериканского государства Николас Мадуро в понедельник вновь предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент), чтобы урегулировать политический кризис в стране.

Парламент Венесуэлы находится под контролем политических противников исполнительной власти, однако в последние годы он был фактически исключен из процесса принятия решений. Новый состав законодательного органа был избран в декабре 2015 года, следующее голосование должно пройти в 2020 году.