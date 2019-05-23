Трамп заявил, что пытался помешать освобождению воевавшего на стороне талибов американца

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп консультировался с юристами, пытаясь не допустить освобождения из тюрьмы американца Джона Уокера Линда, воевавшего в прошлом в Афганистане на стороне радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), но не смог помешать этому. Об этом американский лидер сообщил в четверг, выступая в Белом доме перед представителями американского агросектора.

"Мне абсолютно это не нравится", - заявил он, комментируя новость о том, что Линд вышел на свободу после 17 лет тюремного заключения. "Хотите верьте, хотите нет, но примерно две недели назад я встретился с лучшими юристами страны, которые работают на правительство, и я спросил, что мы может сделать по этому поводу", - рассказал Трамп. "И они ответили, что с точки зрения закона мы ничего не можем сделать. Если бы это было возможно, я бы сделал это незамедлительно", - подчеркнул президент.

"Мы будем следить за ним, мы будем следить за ним очень пристально. И что меня беспокоит больше всего - это то, что человек не отказался от своих террористических убеждений, а мы вынуждены отпустить его. Доволен ли я этим? Нет, конечно, нисколько", - добавил американский лидер.

38-летний Линд в четверг покинул тюрьму в штате Индиана. Планируется, что теперь он будет жить под наблюдением компетентных органов США в штате Вирджиния. Надзор за ним со стороны американских правоохранительных ведомств будет сохраняться в течение трех лет.

Линд был схвачен в ноябре 2001 года в числе еще пятерых иностранцев, воевавших в Афганистане на стороне движения "Талибан" и террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), силами Северного альянса и подразделениями американского спецназа. Линд, росший в штатах Калифорния и Мэриленд, принял ислам в 16-летнем возрасте. Он уехал в Йемен, а затем перебрался в Пакистан, откуда попал в Афганистан. До терактов 11 сентября 2001 года примкнул к формированиям боевиков.

В октябре 2002 года был приговорен судом в США к 20 годам тюрьмы, перед оглашением вердикта признал себя виновным в сотрудничестве с экстремистами и раскаялся. Срок тюремного заключения Линда был сокращен на три года за примерное поведение. Однако есть также сведения о том, что Линд не отказался от радикальных взглядов за годы пребывания под стражей, что он сравнительно недавно высказывался в поддержку террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.