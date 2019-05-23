В Нидерландах прошли выборы в Европарламент

ГААГА, 24 мая. /ТАСС/. Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, на первом месте оказалась левая Партия труда, набравшая 18,4% голосов избирателей.

Число сторонников политической силы практически удвоилось по сравнению с 2014 годом, теперь она получит на два места больше, то есть увеличит до пяти человек свое представительство в главном европейском законодательном органе.

Роль личности

Как отмечают наблюдатели, результат достаточно неожидан, однако в данной ситуации, скорее всего, сыграл фактор Франса Тиммерманса - члена Партии труда, который является первым заместителем главы Еврокомиссии и претендует на пост ее председателя.

"В основном это благодаря ему, - заявил в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации политический обозреватель Рон Фресен. - Тиммерманс стал выбором для многих избирателей, придерживающихся проевропейских взглядов".

До голосования ожидалось, что основная борьба развернется между умеренно правой Народной партией за свободу и демократию (НПСД), возглавляемой нынешним премьер-министром Марком Рютте, и молодым "Форумом за демократию" во главе с Тьерри Бодэ, который придерживается крайне правых взглядов. Однако первая политическая сила может рассчитывать лишь на четыре места (на одно больше по сравнению с 2014 годом). "Форум за демократию", лидировавший до выборов в опросах общественного мнения, получил, по данным Ipsos, 11,2% голосов избирателей и всего три депутатских мандата.

Однако в партии считают это неплохим результатом. "Мы являемся главным победителями с точки зрения числа мест, - отметил представитель "Форума за демократию" Дерк-Ян Эппинк. - Мы впервые принимали участие в выборах в Европарламент и получили сразу три места".

Согласно опросам, четыре места, то есть на одно меньше по сравнению с 2014 годом, получил "Христианско-демократический призыв". Как и ожидалось, главным проигравшим оказалась Партия свободы Герта Видлдерса, которая потеряла три из четырех мест в Европарламенте. Погрешность опроса составляет плюс-минус одно место для каждой партии. В общей сложности Нидерланды имеют 26 из 571 места в Европейском парламенте.

Без эксцессов и при низкой явке

Сами выборы прошли в спокойной обстановке и без эксцессов. Избирательные участки открылись в стране в 07:30 местному времени (8:30 мск) и завершили свою работу вовремя, в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Все видные политики, в том числе Тиммерманс, Рютте и Вилдерс, проголосовали до обеда и были крайне немногословными. Внимание на себя обратил лишь Тиммерманс, который заявил, что впервые проголосовал сам за себя.

"Я хочу стать председателем Еврокомиссии, и у меня нет плана "Б", - добавил он, обращаясь к журналистам, ожидающим его на выходе с избирательного участка.

Явка составила 41,2%, что чуть выше по сравнению с 2014 годом, когда свой гражданский долг исполнили лишь 37,3% избирателей. Однако в целом данный показатель считается низким в стране, где явка в ходе выборов в национальный парламент может достигать 75-80%.

Окончательные результаты

Одновременно с Нидерландами выборы в Европарламент в четверг проходили в Великобритании. В остальных странах ЕС голосования запланированы в период с 24 по 26 мая.

Последние избирательные участки закроются в Италии в воскресенье в 23:00 по местному времени (00:00 мск 27 мая), после этого европейские страны получат право публиковать результаты голосования. Однако в Нидерландах около 300 из 355 муниципалитетов не планируют передавать данные избирательной комиссии в воскресенье вечером или в ночь на понедельник по религиозным причинам (поскольку работа в воскресенье считается грехом).

Поэтому официальные результаты голосования, скорее всего, станут известны лишь в течение понедельника.