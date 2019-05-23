В Соединенном Королевстве закрылись избирательные участки на выборах в Европарламент

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Выборы в Европарламент завершились в четверг в Соединенном Королевстве. Ровно в 22:00 по местному времени (00:00 мск) избирательные участки, на которых проводилось голосование, были закрыты. По итогам волеизъявления в 12 британских избирательных округах будут определены 73 депутата Европарламента.

В Лондоне на избирательных участках особого ажиотажа не наблюдалось, явка на этих выборах в Соединенном Королевстве обычно колеблется в пределах 30-40%.

В ходе дня голосования не обошлось без инцидентов. Так, телеканал ITV информировал, что тысячам проживающим в Великобритании гражданам государств ЕС было отказано в реализации их права голоса несмотря на то, что они, согласно утверждениям некоторых из них, заблаговременно прошли процедуру регистрации для участия в выборах.

Соединенное Королевство изначально не собиралось участвовать в выборах в Европарламент, поскольку британское правительство к этому моменту рассчитывало завершить процедуру выхода из Евросоюза. Однако нежелание депутатов Палаты общин принимать проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами, обязали Лондон организовать процесс волеизъявления.

Выборы в Европарламент проходят во всех 28 странах Евросоюза. Одновременно с Великобританией в четверг они прошли также в Нидерландах. В остальных странах ЕС проведение голосования запланировано в период с 24 по 26 мая. Последние избирательные участки закроются в Италии в воскресенье в 23:00 по местному времени (00:00 мск 27 мая), после этого европейские страны получат право публиковать результаты голосования.