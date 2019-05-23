Трамп считает, что США не следовало вторгаться в Ирак

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Соединенным Штатам не следовало осуществлять в 2003 году вторжение в Ирак с целью свержения правившего тогда там президента Саддама Хусейна, а также наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил в четверг перед журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы, он не согласился с той точкой зрения, что США за последние годы слишком сильно сократили масштабы своего военного присутствия на Ближнем Востоке. "Нет, я так не думаю. Считаю, что нам там не следовало находиться. Я унаследовал эту неразбериху. Следовало ли нам там находиться? Нет, не следовало", - сказал руководитель американской администрации.

При этом он уточнил, что говорит прежде всего об иракской кампании, развязанной президентом США Джорджем Бушем - младшим. "Следовало ли нам входить в Ирак, нападать на Ирак, который не уничтожал Всемирный торговый центр? Это была страна, не способствовавшая росту терроризма. Террористов в Ираке моментально убивали", - подчеркнул Трамп. Всемирный торговый центр в Нью-Йорке был разрушен в результате чудовищных терактов 11 сентября 2001 года, совершенных группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"А теперь речь идет о сложной ситуации, - продолжил глава Белого дома. - Мне кажется, нам не следовало находиться на Ближнем Востоке".

Кроме того, Трамп поставил себе в заслугу уничтожение провозглашенного террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) "халифата" в Сирии и Ираке. "Тем не менее мы проделали отличную работу. Я продолжил борьбу с ИГ. Мы на 100% уничтожили [ее] "халифат", - сказал президент США.