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Кризис в Сирии

СМИ: на юге Сирии боевики взяли в заложники группу военных

Портал Al Masdar сообщает, что боевики установили контроль над базой в населенном пункте Джилин

ТАСС, 24 мая. Банда из бывших членов вооруженных группировок, которые сдались правительственной армии на юге Сирии, напала в четверг на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска). Об этом сообщил новостной портал Al Masdar.

По его информации, боевики установили контроль над базой и захватили штаб, взяв в заложники группу офицеров. Их численность не приводится.

Военный источник сообщил порталу, что боевики потребовали от властей освободить в обмен на заложников их бывшего командира Хайсама аль-Харири, который был ранее арестован армейской разведкой.

Командование ВС Сирии пока не прокомментировало события в Джилине.

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