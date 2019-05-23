Пентагон в середине июня направит госпитальное судно в регион близ Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США приняло решение отправить судно-госпиталь Comfort ВМС США в регион Южной Америки в середине июня в связи с ситуацией в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США, которое курирует в Пентагоне взаимодействие с ВС 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

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"Госпитальное судно Comfort (T-AH 20) ВМС США в середине июня вернется в регион Южной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна, чтобы начать пятимесячную миссию по оказанию медицинской помощи в связи с гуманитарным кризисом, вызванным продолжающейся политической и экономической нестабильностью в Венесуэле", - отмечается в заявлении.

Судно зайдет в порты Гаити, Гренады, Доминиканской Республики, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, Тринидада и Тобаго, Эквадора и Ямайки. "Отправка [судна] напрямую связано с кризисом, созданным руками режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - утверждал глава САУТКОМ адмирал Крейг Фоллер. По его словам, экипаж американского судна будет вместе с местными врачами оказывать медицинскую помощь венесуэльским беженцам.

"Мы стремимся найти способы поддержать народ Венесуэлы и наших региональных партнеров, которые разделяют нашу цель по восстановлению законного демократического правительства в Венесуэле", - сказал адмирал.