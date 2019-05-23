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Земан назвал утверждения о воздействии РФ на итоги зарубежных выборов фейковой новостью

Президент Чехии считает, что такие утверждения оскорбительны для избирателей

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан отверг возможность воздействия России на итоги проходящих за рубежом выборов. Об этом он заявил в четверг вечером в интервью пражскому телеканалу Barrandov, отвечая на вопросы, связанные с начавшимися в Евросоюзе выборами в Европарламент.

"Фейк-ньюс - это то, что россияне, китайцы или кто-либо другой влияют на [зарубежные] выборы, - отметил он. - Подобные лживые новости, направленные на создание паники [в обществе], распространяют те, кто боится проиграть эти выборы. Они заранее ищут оправдание [перед своими избирателями] за поражение на выборах".

Утверждения о российском влиянии на западные выборы, по словам Земана, оскорбительны для избирателей, так как в демократическом обществе они самостоятельно решают, кому отдать свои голоса.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссия
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