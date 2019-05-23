Канада подала в ООН итоговую заявку на расширение шельфа в Арктике

ОТТАВА, 24 мая. /ТАСС/. Канада направила в ООН итоговую заявку на расширение своего континентального шельфа в Арктике. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского МИД.

"После более чем 10 лет научной и юридической работы по определению канадских континентальных границ в Арктике сегодня (23 мая - прим.ТАСС) Канада подала [итоговую] заявку из 2,1 тыс. страниц в Комиссию ООН по границам континентального шельфа в штаб-квартире организации в Нью-Йорке", - сказали в МИД. В заявлении отмечается, что подача заявки стала первым шагом Оттавы в процессе получения международного признания границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, что оговорено Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS).

"Канада привержена укреплению своего лидерства в Арктике. Установление нашего континентального шельфа [в Северном Ледовитом океане] имеет жизненно важное значение для обеспечения нашего суверенитета", - заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

В декабре 2013 года Канада подала в ООН заявку на расширение своего континентального шельфа в Атлантическом океане на 1,2 млн кв. км. Она включает участки морского дна в море Лабрадор, омывающем побережье одноименного полуострова, а также к востоку от острова Ньюфаундленд и побережья провинции Новая Шотландия. Тогда же Оттава уведомила Комиссию ООН по границам континентального шельфа, что позднее представит заявку на часть морского дна за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны в Северном Ледовитом океане.

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