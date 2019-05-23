В Комитете защиты журналистов заявили, что новые обвинения Ассанжа угрожают свободе прессы

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Решение Министерства юстиции США выдвинуть новые обвинения, грозящие основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу 175 годами тюрьмы, ставят под угрозу свободу прессы в Соединенных Штатах и во всем мире. Такая оценка приводится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

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"Предъявление обвинений в публикации засекреченной информации Джулиану Ассанжу на основании Закона о шпионаже представляет собой покушение на первую поправку [к конституции США, защищающую свободу слова] и угрозу для всех журналистов, публикующих информацию, которую власти хотели бы держать в секрете", - отметил исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон. "Этот суд ставит под угрозу свободу слова в Соединенных Штатов и во всем мире", - отметил он.

Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks. Ассанжа обвиняют "в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. В настоящее время идет рассмотрение запроса США о его экстрадиции.

Следующее процедурное слушание по этому делу должно состояться в Лондоне 30 мая.