Адвокат заявил, что США открыто обвинили Ассанжа в публикации правдивой информации

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Решение Министерства юстиции США выдвинуть новые обвинения, грозящие основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу 175 годами тюрьмы, беспрецедентно и демонстрирует серьезность угрозы уголовного преследования любого журналиста, рискнувшего рассказать широкой общественности о злоупотреблениях американских властей. Такое мнение высказал адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак в заявлении, размещенном телекомпанией NBC .

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. Что известно о деле основателя WikiLeaks

"Сегодня правительство [США] предъявило обвинения Джулиану Ассанжу на основании Закона о шпионаже, за то, что он убеждал источники предоставлять ему правдивую информацию и публиковал эту информацию", - констатировал адвокат.

"Фиговый листок - обвинение в компьютерном взломе - был убран. Беспрецедентные обвинения демонстрируют то, насколько серьезна угроза, которую представляет уголовное преследование Джулиана Ассанжа для всех журналистов на пути информирования общественности о шагах, предпринятых правительством США", - резюмировал Поллак.

Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks. Ассанжа обвиняют "в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. В настоящее время идет рассмотрение запроса США о его экстрадиции. Следующее процедурное слушание по этому делу должно состояться в Лондоне 30 мая.