Власти Кубы, Кении и Сомали находятся в контакте для возвращения похищенных медиков

ГАВАНА, 24 мая. /ТАСС/. Руководство Кубы находится в тесном контакте с властями Сомали и Кении по вопросу освобождения похищенных в середине апреля на территории последней медиков из карибской страны. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

"Я провел беседы с министрами иностранных дел Кении и Сомали. Мы продолжаем постоянные контакты с властями обеих стран для возвращения двух похищенных врачей", - говорится в сообщении. Глава МИД отметил, что контакты поддерживаются и на уровне министерств здравоохранения республик.

Вооруженная группа людей в середине апреля атаковала автомобиль, перевозивший двух кубинских врачей на северо-востоке Кении. Боевики устроили засаду на дороге в Мендере, после чего заблокировали автомобиль, перевозивший медиков, и застрелили сопровождавшего их полицейского. Агентство AFP со ссылкой на данные правоохранительных органов уточнило, что в причастности к атаке подозреваются члены группировки "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов"), они потребовали выкуп в размере $1,5 млн.

"Аш-Шабаб" - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из страны миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку законным властям. С 2008 года радикалы регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников.