Помпео: угрозы от Ирана в последние недели не касались его ядерной программы

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг в интервью информационной сети One America News Network, что угрозы, исходившие от Ирана в последние недели, не были связаны с ядерной программой Тегерана.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у американских властей сведения о том, что Иран мог продвинуться в деле разработки ядерного оружия, Помпео заявил, что в последнее время речь не шла о ядерной программе Тегерана. "Те угрозы, которые мы видели в последние недели, не касались их ядерной программы. Это были обычные [военные] действия с применением ВС Ирана и его посредников в регионе. Поэтому речь не шла о ядерной программе", - заявил Помпео.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что США не позволят Ирану получить ядерные вооружения. "Мы не собираемся позволять им продолжать разработку их ядерной программы", - сказал он.

Политическая конфронтация между США и Ираном привела в последние дни к росту напряженности в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" в качестве сигнала Тегерану. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения условий соглашения о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.