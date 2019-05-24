Помпео усмотрел лишь политические цели в инициативе Китая "Один пояс - один путь"

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Китай преследует чисто политические цели при реализации инициативы "Один пояс - один путь". Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в распространенном в четверг интервью сети One America News Network.

Госсекретарю был задан вопрос, считает ли он, что между США и Китаем назревает холодная война, на прекращение которой, как в случае с СССР, потребуются десятилетия. "Окончательный выбор будет сделан в предстоящие годы. Он определенно будет сделан в русле того, какой ответ мир даст Китаю. Китаю затем придется сделать свой выбор", - ответил Помпео, добавив, что Пекину не стоит опасаться ничего, если он пойдет по пути обеспечения блага своего народа и своей безопасности.

Иное дело, если Китай "выберет иной путь, путь экспансии, при которой стараются быть на виду и предлагать сделки, не являющиеся подлинно экономическими, такие как "Один пояс - один путь", продолжал госсекретарь США. "Один пояс - один путь" и ему подобные не являются экономическими соглашениями. Их суть заключается в оказании политического влияния. Если они [китайцы] выберут такие инструменты конкуренции в мире, то я уверен, что мир отреагирует так, чтобы оказать ответный нажим на них", - сказал Помпео.

3 мая Пентагон опубликовал ежегодный доклад о военном потенциале КНР объемом 136 страниц. В документе сказано, что Китай может начать строительство новых военных баз за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов, как, например, инициатива "Один пояс - один путь". Согласно докладу, "лидеры Китая используют растущий экономический, дипломатический и военный престиж страны для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны".

Министерство обороны Китая 9 мая выразило решительный протест и сделало строгое представление США в связи с публикацией Пентагоном доклада о военном потенциале КНР.