Помпео: США не допустят работы на своей территории систем, контролируемых властями Китая

"В определенной степени наша политика должна была поменяться в результате произошедших изменений и того, как Китай начал вести себя на мировой арене. По мере того, как росла их экономика, как они развивались, их вооружение [получило] большую мощность, увеличились их технологические возможности, они начали применять их таким образом, который представляет угрозу Соединенным Штатам", - сказал Помпео в четверг в интервью информационной сети One America News Network.

"Я думаю, именно поэтому вы были свидетелями того, как президент [США] Дональд Трамп сражается, чтобы обеспечить возможность торговли с ними на честных и взаимовыгодных условиях. Поэтому мы добиваемся того, чтобы наши сети здесь, в Соединенных Штатах, были проверены и защищены таким образом, чтобы не позволить проникать в них системам, которыми владеет Коммунистическая партия Китая", - сказал госсекретарь. Он также подчеркнул, что принимаемые Вашингтоном ограничительные меры направлены на то, чтобы защитить и обеспечить продолжение роста американской экономики.

15 мая Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.