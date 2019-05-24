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Помпео: США не допустят работы на своей территории систем, контролируемых властями Китая

По словам госсекретаря США, по мере увеличения технологических возможностей КНР Пекин начал применять их таким образом, который представляет угрозу Вашингтону

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не допустит того, чтобы на американской территории работали системы, контролируемые Коммунистической партией Китая.

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"В определенной степени наша политика должна была поменяться в результате произошедших изменений и того, как Китай начал вести себя на мировой арене. По мере того, как росла их экономика, как они развивались, их вооружение [получило] большую мощность, увеличились их технологические возможности, они начали применять их таким образом, который представляет угрозу Соединенным Штатам", - сказал Помпео в четверг в интервью информационной сети One America News Network.

"Я думаю, именно поэтому вы были свидетелями того, как президент [США] Дональд Трамп сражается, чтобы обеспечить возможность торговли с ними на честных и взаимовыгодных условиях. Поэтому мы добиваемся того, чтобы наши сети здесь, в Соединенных Штатах, были проверены и защищены таким образом, чтобы не позволить проникать в них системам, которыми владеет Коммунистическая партия Китая", - сказал госсекретарь. Он также подчеркнул, что принимаемые Вашингтоном ограничительные меры направлены на то, чтобы защитить и обеспечить продолжение роста американской экономики.

15 мая Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Торговая войнаРазрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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