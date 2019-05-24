Помпео считает возможным без военной силы урегулировать ситуацию в Южно-Китайском море

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. США могут без применения военной силы урегулировать ситуацию в Южно-Китайском море (ЮКМ). Уверенность в этом выразил госсекретарь США Майкл Помпео в распространенном в четверг интервью сети One America News Network.

Ему был задан вопрос, считают ли США возможным урегулировать обстановку в ЮКМ, не доводя дело до применения военной силы. "Я считаю, что все разрешится", - ответил Помпео, обратив внимание на то, что администрация президента Дональда Трампа "в большей степени вовлечена" в ситуацию в Южно-Китайском море, чем предыдущие администрации США.

"Мы не только принимаем участия во встречах, но и действуем. Мы активны, и наши военные тоже активны. Они обеспечивают свободу судоходства, чем мы [США] раньше не занимались", - подчеркнул госсекретарь. "Я убежден в том, что мы способны избежать подобного рода конфликта", - отметил Помпео.

20 мая официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил на брифинге, что корабль ВМС США Preble при проходе через акваторию близ рифа Скарборо (остров Хуанъянь) в Южно-Китайском море нарушил суверенитет Китая. Китай, сообщил он, выразил протест США в связи с инцидентом.

Споры о принадлежности островов и морских пространств ЮКМ идут уже много десятилетий. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Помимо Китая в этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.