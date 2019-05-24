Япония разместит в зоне Токио 17 закупаемых в США конвертопланов Osprey

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Военное ведомство Японии намерено разместить все 17 закупаемых в США военных конвертопланов Osprey на базе сухопутных сил в городе Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции в Токио министр обороны страны Такэси Ивая.

"База в Кисарадзу достаточно просторна, - приводит его слова информационное агентство Kyodo. - Там имеются условия для размещения всех 17 машин". Развертывание конвертопланов, способных летать в режиме вертолета и самолета, начнется на базе в Кисарадзу в марте будущего года.

В настоящее время Япония закупила уже четыре Osprey, однако они пока находятся в США. Конвертопланы будут обслуживать мобильные амфибийные силы, создаваемые по образцу американской морской пехоты. Эти подразделения предполагается использовать в первую очередь для обороны отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море. Поэтому со временем Osprey будут переведены из Кисарадзу на новую базу в префектуре Сага на острове Кюсю, выходящем на Восточно-Китайское море.

Вооруженные силы США в октябре 2018 года уже разместили пять своих Osprey на базе американских ВВС Йокота, которая находится в черте префектуры Токио. К 2024 году там будет развернуто в общей сложности 10 таких машин. Еще 24 Osprey уже размещены на южном японском острове Окинава, где они используются морской пехотой США.

Osprey совместно разработаны американскими компаниями Bell Helicopter и Boeing Helicopters, они способны перевозить от 24 до 32 человек с вооружением на расстояние более 1600 км с крейсерской скоростью свыше 440 км|x Конвертопланы вооружены пулеметом и малокалиберной шестиствольной пушкой. В вооруженных силах Японии Osprey заменяют устаревшие военно-транспортные вертолеты CH-46.