СМИ: видеокомпромат на бывшего вице-канцлера Австрии мог стоить его авторам €1 млн

ВЕНА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Операция по изготовлению компромата на бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе была организована профессионалами и могла стоить около €1 млн. Такое мнение высказал частный детектив из Вены Даниэль Пёххакер.

В интервью изданию Heute этот специалист в области наружного наблюдения рассказал, что многочасовая съемка с использованием сразу нескольких скрытых видеокамер и звукозаписывающей аппаратуры без сомнения готовилась заранее. Для начала организаторы придумали надежную и правдоподобную легенду, продумали сценарий беседы и вопросы. "Чтобы получить нужные ответы, нужно задать правильные вопросы. Надо сделать так, чтобы разговор пошел в правильном направлении. Для это требуется подготовка и опыт. Это доказательство того, что за дело брались профессионалы", - подчеркнул Пёххакер.

Детектив отметил, что техника для операции и аренда виллы на Ибице (испанский остров в Средиземном море) стоят не так дорого, как написание сценария и оплата гонорара его авторам. Охотники на Штрахе заранее могли инсценировать дорогостоящую обстановку вокруг подсадной утки, в роли которой выступила предполагаемая гражданка Латвии. При этом все детали должны были соответствовать определенной легенде. "Это трудоемкий процесс. На подготовку могут уйти месяцы, - отметил эксперт. - При этом деньги играют второстепенную роль". По его словам, сумма на организацию такой съемки может вполне достигать €1 млн.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала из-за появления подозрительной видеозаписи с его участием. На кадрах видно, как он в 2017 году вместе со своим помощником Йоханном Гуденусом на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в Австрии в обмен на доступ к строительным госконтрактам. В результате появления этой видеозаписи в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, а также были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости расследовать утверждения Штрахе и установить заказчиков этого видео.