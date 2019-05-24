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Зеленский отменил кадровые указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию

В частности, президент Украины отменил указ об освобождении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский решил отменить указы Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

"Отменить Указ президента Украины от 4 мая 2019 № 186 "Об освобождении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Следующим указом Зеленский постановил "отменить Указ президента Украины от 4 мая 2019 № 187 "О назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Последним местом работы Горковенко до назначения в Нацсовет по телерадиовещанию была администрация президента Украины Петра Порошенко. Там он занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики.

Юрий Артеменко занимал пост председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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