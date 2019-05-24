Вице-премьер Италии рассчитывает провести революцию ЕС

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини видит британского евроскептика Найджела Фаража, а также "единомышленников" из Нидерландов, Франции, Германии, Венгрии и Польши в качестве партнеров в будущем Европарламенте (ЕП). Об этом лидер одной из двух правящих партий - "Лига", сказал в опубликованном в пятницу в газете La Stampa интервью.

"Я общался с Фаражем, и с ним уже установлен контакт, как и с голландцами, французами и немцами. Мы разделяем общие подходы по ряду вопросов с венграми и польками, даже если они входят в другие политические группы. Мы действительно можем произвести революцию в Европе", - сказал Сальвини. Ранее он предлагал создать европейскую "Лигу лиг", в которую бы вошли европейские партии, выступающие за больший суверенитет государств от бюрократических решений Брюсселя. В первую очередь союзником Сальвини в Европе выступает французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен, "Лига" сотрудничает с "Альтернативой для Германии" (АдГ), Датской народной партией, финской "Истинные финны".

"Лиге" Сальвини опросы общественного мнения прочат наилучший результат на голосовании в ЕП, которое состоится в Италии в воскресенье. Стоящую на антиевропейских позициях Партию Brexit, которая была основана британским евроскептиком Найджелом Фаражем всего четыре месяца назад, поддерживают, согласно опросам, 34% избирателей в Великобритании. Как ожидается, настроенные против ЕС в его нынешнем состоянии партии значительно укрепят свои позиции в будущем ЕП. На родине Сальвини критикуют в том числе представители коалиционной партии "Движение "5 звезд", за излишнее тяготение к европейским крайне правым политикам. На выборах в ЕП "Лига" и "Движение" выступают соперниками.

При этом Сальвини заверил, что убедительный результат на грядущем голосовании ("даже если "Лига" наберет более 30%") никак не повлияет на состав коалиционного правительства. "Я заинтересован в том, чтобы изменить сельскохозяйственную политику ЕС, а не наше правительство", - заверил вице-премьер.

В последнее время между союзниками по коалиции назрело много спорных вопросов, обсуждение которых приводит к взаимным обвинениям и скрытым угрозам кризиса. При этом рейтинг "Лиги" выше, чем у "Движения", которое, согласно результатам опросов общественного мнения, несколько утратило поддержку избирателей за последний год после выборов в национальный парламент.