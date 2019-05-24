Оппозиция Сирии благодарна России за бескорыстную борьбу с радикализмом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сирийская оппозиция поддерживает усилия Москвы по борьбе с экстремизмом, которые Россия в отличие от других стран предпринимает без попыток вмешательства во внутренние дела арабской республики. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявила генеральный секретарь сирийского оппозиционного Демократического фронта Мейс Крейди.

"Мы тесно сотрудничаем с Россией, которая является бескорыстным посредником в отличие от многих других, - сказала она. - Мы благодарны России за то, что она сделала для нас, за то, что она защищает тех, кто борется против радикализма, экстремизма. Она помогает нам, не вмешиваясь в наши дела".

При этом Крейди подчеркнула, что роль Вашингтона за все время сирийского конфликта была негативной. "У нас вызывает тревогу, что американцы заявляют о желании посредничать, так как исходящие от США инициативы приводят к ухудшению ситуации", - подчеркнула глава Демократического фронта.

Кроме того, по ее мнению, Турция также не должна участвовать в решении судьбы Сирии. "Турецкое руководство замешано в поддержке многих вооруженных формирований, которые действуют против сирийского народа", - добавила она.

Во вторник Крейди обсудила сирийское урегулирование в ходе встречи со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД Михаилом Богдановым.