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КНДР возложила на США ответственность за застой в переговорах о денуклеаризации

В Пхеньяне заявили, что перспектива возобновления переговоров и решения проблемы ядерного вооружения останется очень отдаленной

ТАСС, 24 мая. Недобросовестность и однобокость позиции США стали главными причинами провала американо-северокорейского саммита в Ханое. Об этом в пятницу заявил представитель МИД КНДР.

"Мы приостановили ядерные испытания и пуски баллистических ракет, предприняв все меры для выстраивания доверительных отношений с США. В том числе американской стороне были переданы останки павших [в годы Корейской войны 1950-1953] солдат, - приводит слова представителя дипломатического ведомства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). - Однако ответных шагов со стороны Вашингтона мы не увидели. США продолжают настаивать на невыполнимых для нас условиях, подталкивая переговорный процесс к провалу".

По словам дипломата, "перспектива возобновления переговоров КНДР с США и решения проблемы ядерного вооружения останется очень отдаленной, если США не откажутся от прежних политических взглядов и не предпримут новых встречных шагов". "Недоверие со стороны США и их откровенно враждебное поведение не могут не вызывать раздражения, и КНДР придется выбрать такую же модель поведения. Таким образом, США демонстрируют свою недобросовестную и однобокую позицию", - подчеркнул дипломат.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, Дональд
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