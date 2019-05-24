Порошенко заявил, что готов и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов продолжать политику интеграции Украины в НАТО и ЕС, чтобы защитить независимость страны. Об этом он заявил в пятницу на форуме "Солидарное дело общин" в Киеве.

"Если не научитесь идти в НАТО, то потеряете независимость. [НАТО - это] залог независимости, суверенитета, территориальной целостности, чтобы наши хлопцы не гибли [в Донбассе]. По этому поводу готовы тянуть плуг", - сказал он.

Порошенко заявил, что его политическая сила "с первых секунд" решила идти на досрочные выборы в Раду, когда соответствующее решение было озвучено новым президентом страны Владимиром Зеленским. Между тем, сказал бывший глава государства, он считает указ о досрочных выборах абсолютно неконституционным.

Порошенко сообщил, что его впереди ждет "тяжелая работа в оппозиции", а также анонсировал обновление своей партии, в том числе ее названия и состава. Экс-президент в очередной раз подчеркнул важность объединения всех демократических сил на предстоящих выборах, чтобы не распылять голоса избирателей в пользу оппонентов.

"Устранение всех этих препятствий [для объединения демократических сил] - это обновленная партия с новым названием, с новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев", - сказал он. Порошенко заявил, что 31 мая состоится большой съезд его партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", на котором будут рассмотрены ключевые вопросы деятельности политической силы, ее участия в парламентской гонке.