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Глава британского МИД поблагодарил Мэй за мужество при реализации Brexit

Джереми Хант заявил, что она уходит, "оставляя страну более безопасной"

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант поблагодарил британского премьер-министра Терезу Мэй за проявленное мужество при реализации процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом он написал в пятницу в Twitter, прокомментировав решение Мэй уйти в отставку 7 июня.

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"Я хочу сегодня выразить признательность премьер-министру. Реализация Brexit всегда была трудной задачей, над решением которой она работала каждый день с мужеством и решимостью. Национальная служба здравоохранения (NHS) благодаря ее поддержке получит дополнительные £20 млрд ($25,3 млрд), она уходит, оставляя страну более безопасной. Настоящий государственный служащий", - написал Хант, возглавлявший в 2012 - 2018 годах Министерство здравоохранения.

Тереза Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Она также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

Глава британского правительства в последние дни столкнулась с крайне серьезным давлением со стороны членов кабинета министров и депутатов Консервативной партии, которые предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства министров и парламентариев во многом связан с тем, что Мэй существенно смягчила свою позицию по Brexit с целью получить поддержку со стороны представленных в Палате общин британского парламента партий. Она была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое депутаты уже трижды отклоняли.

Теги
BrexitМэй, ТерезаХант, ДжеремиОтставка Терезы Мэй
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