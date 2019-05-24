Борис Джонсон: после отставки Мэй консерваторы должны объединиться и осуществить Brexit

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Британские консерваторы должны забыть о разногласиях и после отставки Терезы Мэй с поста главы партии совместно завершить процесс выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter бывший глава МИД Великобритании и один из главных претендентов на пост нового лидера тори Борис Джонсон.

"Тереза Мэй сделала достойное уважения заявление. Спасибо за стоицизм, который вы проявили, служа своей стране и Консервативной партии. Теперь пришло время добиться того, к чему вы так настоятельно призывали: объединиться и осуществить Brexit", - написал Джонсон.

Похожие по интонации твиты опубликовали также другие видные представители Консервативной партии - как из числа сторонников Мэй, так и ее противники из лагеря евроскептиков-тори. Доминик Рааб, покинувший пост министра по делам Brexit в ноябре прошлого года из-за разногласий с Мэй, назвал ее "патриотом и верным членом Консервативной партии". Экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом, ушедшая в отставку в эту среду из-за неприятия правительственного курса по Brexit, подчеркнула, что Мэй "сделала все возможное" для соблюдения итогов референдума 2016 года и проявляла "полную преданность своей стране".

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, евроскептик Майкл Гоув, который также считается одним из фаворитов в борьбе за лидерство в Консервативной партии, отметил, что поступок Мэй "заслуживает благодарности и уважения".

Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня. При этом она будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Она также заявила, что кампания по избранию нового главы партии начнется 10 июня.

Глава британского правительства в последние дни столкнулась с крайне серьезным давлением со стороны членов кабинета министров и депутатов Консервативной партии, которые предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства министров и рядовых тори был во многом связан с тем, что Мэй сильно смягчила свою позицию по Brexit с целью получить поддержку со стороны других партий, представленных в Палате общин британского парламента. Такая поддержка была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое депутаты до этого уже трижды отклоняли.