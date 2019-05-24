Премьер Белоруссии заявил, что позиции Минска и Москвы по теме интеграции сходятся на 70%

ГОРКИ, 24 мая. /ТАСС/. Позиции Минска и Москвы по развитию интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии сходятся на 70%. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы получили от вас [российской стороны] оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, мы тщательно проработали и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их", - обратился Румас к Медведеву. "На 70% наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где у нас и в чем различия, и какие развязки есть",- сказал он.

"Это абсолютно, мне кажется, правильный подход, я его двумя руками приветствую, давайте так и поступим", - ответил Медведев.

Он отметил, что на этой встрече планируется "компактно обсудить основные темы" двусторонних отношений. "За последнее время мы с Вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие, иногда непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы", - сказал глава кабмина РФ. "В частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства", - продолжил Медведев. Он напомнил, что сейчас обсуждаются "дополнительные возможности по реализации Союзного договора": по этой теме ранее состоялся обмен мнениями между президентами двух стран, действуют соответствующие рабочие группы.

"Вы свои предложения представили на те предложения, которые мы давали. Я думаю, что можно и по этим вопросам было бы пройтись для того, чтобы "сверить часы", - заключил премьер-министр РФ.

Встреча глав правительств двух стран в узком составе продолжилась за закрытыми дверями. Затем к переговорам присоединятся делегации. С российской стороны в них примут также участие вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, статс-секретарь - замминистра иностранных дел Григорий Карасин, замглавы Минфина Илья Трунин, посол в Минске Дмитрий Мезенцев и директор Департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров. В белорусской делегации - вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой, посол в Москве Владимир Семашко и начальник Главного управления международного сотрудничества и торговли аппарата Совмина Дмитрий Горелик.