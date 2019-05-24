Сербия подготовила "острые и сильные" меры в ответ Косову

БЕЛГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Белград подготовил "острые и сильные" меры в отношении Приштины в ответ на действия непризнанной республики по срыву диалога о примирении. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич после встречи с представителями сербов из Косова и Метохии.

"Мы подготовили меры. Стремимся, чтобы они не задели сербов в Косово и Метохии, поэтому они ограниченные, но очень сильные и острые", - заявил Вучич. В то же время сербский лидер отметил, что разработанный комплекс мер не будет вводиться до окончания предстоящей встречи в Париже по проблеме Косова. "Мы не будем вводить их, пока не окончится встреча в Париже", - сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча в Париже, на которой будет обсуждаться вопрос Косова, пройдет 1 или 2 июля. Она станет продолжением переговоров в Берлине, которые завершились 30 апреля без прорывных результатов.

19 мая партия "Сербский список", представляющая интересы сербского населения в Косове и Метохии, победила на внеочередных местных выборах, прошедших в четырех муниципалитетах на севере края. Внеочередные выборы назначил лидер непризнанного Косова Хашим Тачи после того, как главы сербских муниципалитетов ушли в отставку в знак протеста против повышения Приштиной на 100% торговых пошлин на сербские товары.