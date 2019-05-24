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Brexit

Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября в любом случае

Бывший глава британского МИД заявил, что Лондон покинет ЕС с соглашением или без него
Борис Джонсон EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY
Описание
Борис Джонсон
© EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября. Об этом заявил в пятницу экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.

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"Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", - приводит агентство Reuters слова Джонсона. Он также высказал мнение, что "способ достичь хорошей сделки состоит в том, чтобы подготовиться к ситуации выхода без соглашения".

Действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

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