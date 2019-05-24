Учения ВВС Финляндии, Швеции и семи стран НАТО начались в Скандинавии

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Военные летчики семи стран НАТО, Финляндии и Швеции начали отработку действий в условиях радиопомех и блокировки каналов навигации в ходе авиационных учений Arctic Challenge Exercise - 2019 (АСЕ-19) в Северной Европе. Как отмечается в пресс-релизе Вооруженных сил Швеции, маневры продлятся до 4 июня.

В АСЕ-19 участвуют 140 самолетов, включая самолеты-заправщики и летающие командные пункты, девяти стран (Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция). В маневрах задействованы четыре авиабазы - Каллакс в Швеции, Будё и Эрланн в Норвегии и Рованиеми в Финляндии. Руководство маневрами осуществляет Швеция при участии Великобритании и США.

На протяжении недели в Каллаксе находились военнослужащие США и Великобритании, занимавшиеся подготовкой перед прибытием авиатехники. 16 мая здесь приземлились американские истребители F-16 Национальной гвардии штата Южная Каролина, а 20 мая - британские "Тайфуны" с базы Королевских ВВС в Лоссимуте на северо-востоке Шотландии.

Учения проводятся в четвертый раз в рамках сотрудничества и трансграничного соглашения между северными странами, они являются продолжением предыдущих учений и проходят один раз в два года.

Кроме навыков взаимодействия в воздухе и борьбы с самолетами противника в ходе учений летчики из разных стран будут отрабатывать дозаправку в воздухе и поражение наземных и морских целей. Помимо воздушной угрозы для участвующих в учениях самолетов будут созданы наземные угрозы, которые обеспечат американские, немецкие и норвежские силы ПВО, разместившиеся на севере Швеции.