В МИД ФРГ подтвердили назначение фон Гейра послом Германии в России

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Нынешний сотрудник министерства обороны ФРГ Геза Андреас фон Гейр с лета займет пост посла Германии в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в МИД Федеративной республики.

"Мы можем подтвердить, что фон Гейр, как планируется, с лета займет пост посла в Москве", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Издание Spiegel Online в четверг сообщило, что правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ и им станет 57-летний фон Гейр. В настоящее время он возглавляет департамент политики в Минобороны, отвечает за организацию зарубежных поездок министра Урсулы фон дер Ляйен, считается ее близким соратником. В министерстве служит с 2014 года, до тех пор на протяжении четырех лет занимал пост вице-президента Федеральной разведывательной службы.

На госслужбу он поступил в 1993 году, получив должность референта в МИД. Фон Гейр работал в германском посольстве в Марокко, в Еврокомиссии, в немецком парламенте и в Ведомстве федерального канцлера.

С 2014 года послом Германии в России является Рюдигер фон Фрич.